Im leuchtenden Mantel

Die reflektierende Leitung Helupower Reflect vereint elektrische Energieübertragung und optische Signalwirkung in einem, wie das Unternehmen mitteilt. Mit einer retroreflektierenden, gelben Folie (DIN 67520) umhüllt, wirft sie einfallende Lichtstrahlen unabhängig vom Winkel zu ihrer Quelle zurück. Die „leuchtende“ Helupower Reflect kann dadurch bei Dunkelheit Gefahrenbereiche sowie Hindernisse kennzeichnen und vermeidet die Stolpergefahr zum Beispiel beim Einsatz als Verlängerungskabel. Die gegen EMV-Störstrahlungen geschirmte Versorgungsleitung ist daher für den Einsatz im Straßenverkehr, bei Rettungseinsätzen, im Berg- und Tunnelbau oder in der Unterhaltungsindustrie geeignet und besitzt eine UL-Zertifizierung. Durch spezielle Mantelmaterialien ist die Leitung hoch abriebfest und beständig gegen UV-Strahlung. Helukabel fertigt die Helupower Reflect auch in spiralisierter Form. Auf Wunsch sind außerdem weitere Folienfarben möglich. Helukabel auf der Hannover Messe: Halle 13/Stand C98 www.helukabel.com