Mit Fokus auf Industrie 4.0

Mit seinem Portfolio für Machine Vision liefert das Unternehmen eigenen Angaben zufolge die Antwort auf die rasch gestiegenen Anforderungen in der Produktion hinsichtlich Produktivität, Flexibilität und Qualität. Mit dem Portfolio lässt sich ein vielfältiges Aufgabenspektrum in den Bereichen Objekterkennung, Identifikation und Qualitätssicherung - skalierbar mit Ein- bis Mehrkameralösungen – abdecken. Außerdem präsentiert der Hersteller Sensor-Lösungen für die Digitalisierung in der Fluidtechnik. Mit der Baureihe BMP hat Balluff einen neuen intelligenten Wegsensor für fluidtechnische Anwendungen im Programm. Der magnetische und damit berührungslos arbeitende, verschleißfreie Sensor ermittelt kontinuierlich die absolute Position eines Kolbens, ist mit fast allen Zylindertypen kompatibel und rasch montiert. Er liefert neben dem absoluten Positionssignal über IO-Link auch Daten für ein Condition Monitoring. Zu sehen ist er am Stand 19 in Halle 23. Ein Praxisbeispiel, wie Industrie 4.0 Einzug in die Produktion nehmen kann, ist Tool-ID. Mittels Industrial RFID macht es den Einsatz von Werkzeugen bei der spanenden Verarbeitung rückverfolgbar, gewährleistet deren optimale Auslastung und unterstützt die vorausschauende Instandhaltung. Welche Vorteile intelligente IO-Link-Sensoren dem Anwender bieten, zeigt der Hersteller ebenfalls. Die neuen optoelektronischen Mini-Sensoren der Baureihe BOS Q08M und BOS R01 ermöglichen eine zuverlässige Objekterkennung bei kleinstem Platzbedarf. Ihre Tastweite und Hysterese können ohne zeitaufwändige Justage des Abstands von Sensor und Objekt direkt über IO-Link einfach und genau eingestellt werden. Darüber hinaus liefern diese Sensoren weitere Informationen wie Diagnosedaten und Betriebsstunden. Ein anderes Beispiel ist ein neuentwickelter optischer Multifunktionssensor. Er vereint vier optoelektronische Sensorprinzipien in einem Gehäuse und lässt sich per IO-Link einfach umschalten, um je nach Applikation die zuverlässigste Erkennungsmethode zu nutzen. Wie Automation und Sicherheit effizient in einem Gesamtsystem vereint werden können, zeigt Balluff anhand von „Safety over IO-Link“. Die weltweit erste integrierte Sicherheitslösung via IO-Link und Profisafe ist zur Sensorebene hin offen und dabei auch noch einfach installier- und nachrüstbar. Balluff auf der Hannover Messe: Halle 9, Stand F53 www.balluff.com