Mit wenigen Klicks zum Ziel

Mit diesem Online-Tool kann der Anwender aus dem umfangreichen Motion-Produktportfolio die passende Antriebslösung einfach mit wenigen Klicks zusammenstellen, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Der Anwender erhält direkten Zugang zu Datenblättern sowie zu 2D- und 3D-Modellen. Die Komponenten können im Anschluss direkt bei Stöber angefragt werden. Die fertige Auswahl lässt sich aber auch zur späteren Verwendung speichern und mit anderen teilen. Denn Maschinenbauer und Konstrukteure stehen permanent unter Zeitdruck, wie das Unternehmen erläutert. Besonders zeitraubend ist die Zusammenstellung von passgenauen Antriebslösungen – vor allem, wenn sie dazu die umfangreichen herstellerspezifischen Unterlagen zusammensuchen und abgleichen müssen. Hier kann der Produkt-Konfigurator eine Lösung bieten. Überhaupt liegt bei Stöber der Schwerpunkt auf noch umfassenderer Unterstützung der Kunden durch digitale Services. Um zum Beispiel die Bestellung von Ersatzteilen zu erleichtern, stattet der Antriebsspezialist alle Komponenten mit Typenschildern aus, die einen QR-Code enthalten. Der Anwender kann diesen mit seinem Smartphone oder Tablet scannen und erhält sofort alle wichtigen Informationen über die entsprechende Baugruppe, wie Betriebs- und Montageanleitungen, Ersatzteillisten oder Hinweise zu technischen Merkmalen. Seine Automationsstärke zeigt der Antriebsspezialist auf dem Messestand anhand eines individuellen Scara-Roboters, dessen Achsen zentral über den Stöber Motion Controller MC6 mittels Ethercat angesteuert werden. In Sachen Sicherheitstechnik arbeitet Stöber seit vielen Jahren mit Pilz zusammen. Um das flexible sicherheitsgerichtete Absichern von Maschinen zu demonstrieren, zeigt der Antriebsspezialist in Hannover ein Modell mit Spindel- und gekoppeltem Hohlwellenmotor, das mit Lichtschutzgitter und Laserscanner ausgerüstet ist. Besucher können sich auf dem Messestand zudem über den sensorlosen Leanmotor informieren. Diese Neuentwicklung ist bei gleicher Leistung deutlich leichter und kleiner als ein Asynchron- und günstiger und robuster als ein Servoantrieb. Mit einem Wirkungsgrad bis zu 96 Prozent entspricht er der Effizienzklasse IE5. Stöber auf der Hannover Messe in Halle 15, Stand G06 www.stoeber.de