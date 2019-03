Guido Frohnhaus verlässt Turck

Die Nachbesetzung innerhalb der Geschäftsführung wird im Laufe des Jahres durch den Beirat in Abstimmung mit den Gesellschaftern erfolgen, wie das Unternehmen mitteilt. Für die Übergangszeit hat Joachim Göddertz die Geschäftsführung interimistisch übernommen. „Mit Joachim Göddertz konnten wir einen erfahrenen Geschäftsführer und ausgewiesenen Automatisierungsexperten gewinnen, der uns bei der anstehenden Neustrukturierung der Techniksparte in der Turck-Gruppe mit seinem Know-how nachhaltig weiterbringen wird“, kommentiert Hans Sondermann, Beiratsvorsitzender der Turck Holding, diese Personalveränderung. Joachim Göddertz wird in diesem Jahr gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern der Turck Holding, Christian Wolf (Vertrieb & Marketing) und Christian Pauli (Finanzen, IT & Personal), das Unternehmen weiter auf die Herausforderungen vorbereiten, die mit der zunehmenden industriellen Digitalisierung verbunden sind, so das Unternehmen. www.turck.com