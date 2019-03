Hochauflösend bis 31 Megapixel

Die zehn neuen Modelle mit Auflösungen von 31, 19 und 17 Megapixel basieren alle auf den Pregius 2 CMOS-Sensoren der neuesten Generation von Sony. Diese neuen Sensoren sind mit großen, quadratischen Pixeln von 3,45 Mikrometer Kantenlänge sehr lichtempfindlich und liefern einen hohen Dynamikumfang, so SVS-Vistek. Mit ihrem Frontplattenquerschnitt von 58 mal 58 Millimeter decken die Neuvorstellungen Sensorformate bis APS-C und Four-Thirds ab. Die CMOS-Sensoren können aufgrund ihrer Pixelgröße auch bei hohen Auflösungen mit vielen kostengünstigen Objektiven betrieben werden, teilt das Unternehmen mit. Für die hohen Auflösungen stehen in der Exo-Serie Varianten mit M42-Mount sowie dem von SVS-Vistek unterstützten MFT-Mount für fokussierbare Objektive zur Auswahl. Trotz ihrer hohen Auflösungen ermöglichen die neuen Exo-Kameramodelle bei einer USB3-Bandbreite von maximal 360 MB pro Sekunde netto Bildfrequenzen von 11,5 sowie 18,5 und 21,5 Bildern pro Sekunde. Die Bildübertragungszeit ist somit entsprechend kurz. Sie lässt bis zum nächsten Produktionstakt oder dem nächsten Objekt genügend Spielraum für die anschließende Bildauswertung. Noch höhere Bildfrequenzen werden im zweiten Quartal 2019 in der HR Serie mit den Hochleistungsinterfaces 10GigE und Coaxpress möglich sein, so das Unternehmen. Die Kameras bieten zusätzlich einen integrierten 4-Kanal LED-Blitzcontroller. Umfangreiche Sequenzer-Funktionen, ein speziell gefrästes Gehäuse mit Sensor- und Justage-Qualität sowie ein Temperaturmanagement sorgen laut Anbieter für konstante Ergebnisse über einen weiten Temperaturbereich. In speziellen Tracer-Versionen können MFT-Objektive (Micro-Four-Thirds) per GenICam-Kommandos gesteuert werden und erlauben die Einstellung von Fokus, Zoom und Blende auf neue Aufgaben innerhalb von Millisekunden. Diese Tracer-Varianten übernehmen die Komplettsteuerung von Beleuchtung und Objektiv. Die Pregius-Sensoren der neuen Generation von Sony werden im ersten Quartal 2019 verfügbar sein, die darauf basierenden Kameras von SVS-Vistek ab Ende des ersten Quartals. Der kompakte Footprint und die gute Bildqualität qualifizieren diese neuen Kameras für viele Anwendungen mit hohen Auflösungen, unter anderem in den Branchen Apparatebau, Verkehrstechnik, Photogrammmetrie, Vermessung, Aerial-Mapping, HighEnd-Sicherheitstechnik sowie für die Solar-, Wafer- und Display-Inspektion. www.svs-vistek.com