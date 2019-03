Ausgezeichnetes Design

Der Designpreis wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design in Hannover, vergeben. Viele Unternehmen haben sich am Wettbewerb beteiligt, um das begehrte Gütesiegel zu erhalten: Es gab 6.400 Einreichungen aus 50 Ländern. Der CmStick/B überzeugte die 67-köpfige, unabhängige internationale Expertenjury durch seine Innovation, Funktionalität und ästhetischen Merkmale, wie Wibu Systems weiter mitteilt. Der CmStick/B ist eine kompakte und robuste Verschlüsselungshardware, die alle Codemeter-Funktionen enthält. Das Design erfüllt die aufgrund Industrie 4.0 gewachsenen Anforderungen an Lösungen zur Softwaremonetarisierung und Cybersecurity. Dank SiP-Technologie (System in Package), geringem Gewicht und Abmessungen kann der USB-Stecker vollständig in das Metallgehäuse integriert werden, wodurch der CmDongle widerstandsfähiger gegen mechanische Stöße in rauer Umgebung wird. Die Komponenten Security Controller, optionaler Flash-Speicher und dessen Controller sind für den Einsatz in der Produktion geeignet. Der CmStick/B ergänzt die unterschiedlichen, von Wibu-Systems entwickelten Schutzhardware-Varianten. Auch der CmStick/BMC mit MLC-Flash-Speicher (Multi-Level-Cell-Technologie) und der CmStick/BMI mit pSLC-Flash-Speicher, basierend auf der Pseudo-Single-Level-Cell-Speichertechnologie, haben das robuste Metallgehäuse. Jede dieser drei Varianten bedient spezielle Anforderungen – von Nutzung im Büro bis zum industriellen Einsatz. Diese Hardwarevarianten gehören zu den breitgefächerten Lizenzcontainern, die weitere USB-Sticks, sichere Speicherkarten und ASICs umfassen. Die Preisverleihung findet am 15. März in der BMW-Welt in München statt. Danach wird der CmStick/B für drei Monate in der Ausstellung iF Design in Hamburg zu sehen sein und in der Rubrik „Design Excellence“ des iF World Design Guide vorgestellt werden. Oliver Winzenried, Vorstand und Gründer von Wibu-Systems: „Dongles gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Mit dem CmStick/B, CmStick/BMC und CmStick/BMI wollten wir das Konzept der Dongles neu definieren, den optimalen Kompromiss hinsichtlich Handhabung und Funktionalität finden und sowohl den Geschäfts- als auch Industriekunden Langlebigkeit und Robustheit bieten.“ Die Auszeichnung erfüllt ihn mit Stolz und betone, wie wichtig es ist, ständig in Forschung und Entwicklung zu investieren.“ www.wibu.com