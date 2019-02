Neuer Mann für Festo Vertrieb

Kipper ist damit verantwortlich für den Vertrieb von Festo Automatisierungsprodukten in Deutschland und bringt langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Vertriebsfunktionen in die neue Aufgabe ein, wie Festo weiter mitteilt. Nach Stationen als Projektberater und Standortleiter leitete er einige Jahre die deutsche Kundendienstorganisation des Unternehmens. Später dann, als Regionalvertriebsleiter, die wichtige Region Baden-Württemberg. Im Anschluss baute er bei Festo USA das Großkunden-Geschäft auf. Zurück in Deutschland leitete er, bis zum Wechsel in die Geschäftsführung, das Sales Management innerhalb der Vertriebsgesellschaft. Der bisherige Geschäftsführer Frank Notz wechselte zum 1. Februar als Personalvorstand in die Festo AG & Co. KG. Er ist Nachfolger von Alfred Goll, der in den Ruhestand ging. Nachfolger von Jörg Kipper als Sales Manager der Vertriebsgesellschaft Deutschland ist Herr Axel Schümann. Schümann war viele Jahre in verschiedenen vertrieblichen Funktionen in der Festo Gruppe tätig. Er war über mehrere Jahre in Festo Landesgesellschaften in verantwortlichen Positionen. Zuletzt verantwortete er als Sales Manager die Vertriebsaktivitäten in den Festo Landesgesellschaften Italien und Griechenland. www.festo.de