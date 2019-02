Modular und sicher

Mit im Gepäck: Der weltweit niedrigste Betätiger und ein modular aufgebautes, Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem. Weitere Schwerpunktthemen in Hannover sind Industrie 4.0 und die Service-Robotik: Besucher können die Pilz Smart Factory, eine modular aufgebaute Produktionslinie zur Fertigung von Produkten in Losgröße 1, live erleben. Sie ist in einer erweiterten Version mit den Pilz Service Robotik Modulen und einem Fahrerlosen Transportsystem (FTS) auf dem Pilz Messestand zu sehen. Pilz bietet zudem ein effizientes Zugangs- und Berechtigungsmanagement, das Safety- und Security-Vorgaben gleichzeitig abdeckt: Mit dem PITmode fusion steht hierbei erstmals auch ein modular aufgebautes System zur Verfügung. PITmode fusion besteht aus der Ausleseeinheit PITreader mit RFID-Technologie und integriertem Webserver sowie einer sicheren Auswerteeinheit Safe Evaluation Unit (SEU). Durch die Trennung der Komponenten ist PITmode fusion nahtlos in das Design bestehender Bedienpulte integrierbar. Zudem kann die Ausleseeinheit PITreader flexibel eingesetzt werden: Wer nur eine Zugangsberechtigung regeln möchte, kann dies mit dem PITreader als Stand-alone-Gerät tun. Darüber hinaus ist mit den zugehörigen, beschreibbaren RFID Schlüsseln ein gruppenbasiertes Berechtigungsmanagement realisierbar. Eine flexiblere und effizientere Flächenüberwachung stellt Pilz mit den Light-, Master- und Slave-Varianten für den Sicherheits-Laserscanner PSENscan vor: Sie eignen sich jetzt auch für die Bereichsabsicherung vertikaler Anwendungen wie beispielsweise für die Zugangsabsicherung. PSENscan sind in Reihe schaltbar und ermöglichen die Einrichtung von bis zu 70 umschaltbaren Konfigurationen sowie die gleichzeitige Überwachung von bis zu drei getrennten Zonen. Um den Datenaustausch in der vernetzten Produktion zu gewährleisten, sind offene Kommunikationstechnologien notwendig, die den weltweiten Standard unterstützen. Pilz bietet hierfür neu das IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2. Pilz auf der Hannover Messe: Halle 9, Stand D 17 www.pilz.com/de