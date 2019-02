Highlights von Kawasaki

Besonderes Highlight des Messeauftritts: Der speziell für den Karosseriebau entwickelte Kawasaki Roboter BX300L bewegt eine fest montierte Kawasaki Motors Ninja H2 mühelos durch die Luft. Das Superbike ist mit 231 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h das aktuelle Highlight im Portfolio der Motors Division. Kawasaki Robotics RS007N und RS007L: Höchste Arbeitsgeschwindigkeit in ihrer Klasse Mit den Modellen RS007N/L stellt Kawasaki Robotics zudem extrem schnelle Roboter für kleine Traglasten vor. Mit beiden Modellen wird u.a. die steigende Nachfrage nach kompakten Robotern in der Elektronik- und Lebensmittelindustrie gezielt bedient. Sowohl der RS007N als auch der RS007L bieten weiterhin die bewährten Betriebsvorteile der Roboter der R Serie – ergänzt durch eine neu gestaltete Armstruktur und eine Gewichtsreduzierung der Haupteinheit. Diese Verbesserungen ermöglichen die höchsten Arbeitsgeschwindigkeiten in dieser Roboterklasse sowie höhere Arbeitsbereiche. Der RS007N verfügt über eine Reichweite von 730 mm und der RS007L von 930 mm – für mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Produktionsanlagen. Doppelarm-SCARA-Roboter duAro serviert Messebesuchern Kaffee Ein weiteres Highlight am Kawasaki Messestand: Der kollaborative Doppelarm-SCARA-Roboter duAro. Per Touchscreen können Besucher eine Kaffeespezialität auswählen und sich direkt von duAro in Verbindung mit einer High-End Kaffeemaschine aus dem Hause Chicco D'oro zubereiten sowie servieren lassen. www.kawasakirobot.de