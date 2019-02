Auf zum Jupiter

Nach dem Start im Jumo-Automatisierungssystem soll die Jupiter-Plattform Schritt für Schritt die Basis für weitere Jumo-Produkte wie zum Beispiel Bildschirmschreiber, Mehrkanalmessgeräte für die Flüssigkeitsanalyse oder Prozess- und Programmregler werden. Auch die Konnektivität zu bestehenden Jumo-Produkten, wie zum Beispiel digitalen Sensoren, soll verbessert und damit neue Einsatzgebiete erschlossen werden. Bei der Entwicklung der Plattform wurde höchsten Stellenwert auf die Skalierbarkeit der Hardware und Software gelegt. Das Ergebnis ist eine modulare, flexible und vor allen Dingen zukunftsfähige Hardware-Plattform, kombiniert mit einer modernen Software-Architektur, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Basis ist eine Hardware-Plattform mit einem 800 MHz-Prozessor. Er wird je nach Anwendung als Single-, Dual- oder Quad-Core-Variante eingesetzt. Das CPU-Modul ist steckbar und lässt sich per Schnittstellen, wie Ethernet, USB, PCIe, UART, SPI, I²C und GPIO’s, an die Anforderungen eines Gerätes anpassen. Leistungsstärkere oder leistungsschwächere Prozessoren können damit je nach Kundenanforderungen genutzt werden. Die Software ist auf Basis einer Linux-Plattform modular aufgebaut und ermöglicht laut dem Unternehmen eine gute Skalierbarkeit der Performance, Speicher und Schnittstellen. Hohe Standards bei der Internet Security und der Kryptographie sorgen für Sicherheit bei möglichen Anwendungen im Bereich Cloud-Computing. WLAN und Bluetooth sind Standard, darüber hinaus können moderne TFT-Displays angeschlossen werden. Intuitive Bedienkonzepte, Multigestensteuerung und animierte Bildübergänge sind damit kein Problem mehr, heißt es in der Mitteilung. Die Jupiter-Plattform kommt 2019 erstmalig im Jumo Varitron -Automatisierungssystem zum Einsatz. Für das System sind dann bis zu 64 intelligente Anschaltmodule möglich und per Ethernet können maximal zehn Bedienpanels parallel angeschlossen werden. Für die individuelle kundenspezifische Bedienung per Codesys Remote Target Visu und WebVisu stellt Jumo Visualisierungsbibliotheken bereit. Des Weiteren wird die Flexibilität auch durch die Integration aller wichtigen Feldbussysteme per Codesys garantiert. Über eine Profinet-Schnittstelle ist die Anbindung an übergeordnete Steuerungssysteme als Device möglich. Zusätzlich steht auch ein neues Routermodul und ein digitales I/O-Modul zur Verfügung. www.jumo.net