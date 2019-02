Erweitertes Portfolio

Der globale Multi-Channel Distributor, hat den Vertrag mit der CTS Corporation eigenen Angaben zufolge zur Stärkung des Segments der Elektronikprodukte in Europa unterzeichnet. Kunden in der gesamten Region erhielten so durch das Unternehmen einen schnelleren Zugang zu einer breiten Palette elektronischer Komponenten. Zu den bei RS nun ab Lager verfügbaren CTS-Komponenten gehören Produkte zur Frequenzregelung wie Kristalle, Oszillatoren und Timing-Module. Hinzu kommen elektromechanische Artikel wie DIP-Schalter, Drehwähler und taktile Schalter sowie Steuerungskomponenten einschließlich Encodern und variablen Widerständen. Spezialwiderstände wie Strommesswiderstände und Widerstandsnetzwerke sowie eine Reihe von Temperaturmanagement-Produkten, einschließlich Kühlkörpern und Wärmeleitmaterial runden das Angebot ab. "Durch diese Vereinbarung mit CTS kann RS auf eine weitere direkte Lieferantenpartnerschaft verweisen. Die neue Beziehung stellt für uns die Erweiterung unseres Portfolios um einen weiteren führenden Anbieter elektronischer Komponenten mit globaler Fertigungskapazität dar", sagt Eric Smith, Vice President Industrial Interconnect & Test bei RS. "RS verpflichtet sich im Rahmen der Vereinbarung, ein umfangreiches Sortiment an Komponenten von CTS zu führen, wodurch großen OEMs und andere Kunden in Europa vom Zugriff auf CTS-Produkte verbunden mit dem Service von RS profitieren." Tom Kean, Global Sales Director bei CTS, ergänzt: "RS ist vor allem für den industriellen Bedarf ein wichtiger Akteur in Europa und eine wertvolle Ergänzung unseres Vertriebsnetzes." Darüber hinaus verbänden die beiden Unternehmen viele gemeinsame Grundwerte. „Einen außergewöhnlich guten Kundenservice zu bieten, ist einer davon." de.rs-online.com