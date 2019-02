Nachhaltigkeit in Gold

Das Unternehmen gehört eigenen Angaben zufolge somit zu den führenden fünf Prozent aller Zulieferer, die von Ecovadis in der entsprechenden Vergleichsgruppe bewertet wurden. In allen bewerteten Aspekten – dazu gehören Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, faire Geschäftspraktiken und nachhaltige Beschaffung – erreichte Endress+Hauser auch 2018 eine überdurchschnittlich gute Bewertung. Besonders verbessert habe man sich bei der Dokumentation bestehender Prozesse, so das Unternehmen. „Immer mehr Kunden legen Wert darauf, dass Unternehmen ihre Sozialverantwortung wahrnehmen. Ein positives Ergebnis kann somit die Entscheidung eines Kunden stark beeinflussen“, erläutert Dr. Luc Schultheiss, Chief Financial Officer der Endress+Hauser Gruppe. Seit 2015 legt die Firmengruppe einen Nachhaltigkeitsbericht vor. Sie beleuchtet darin soziale, ökologische und ökonomische Aspekte der Unternehmensführung. Die Ecovadis-Bewertung dient dafür als strategische Kennzahl. Im diesjährigen Audit wurden unter anderem die Umweltpolitik des Unternehmens, der hohe Stellenwert der Firmenkultur innerhalb der Gruppe sowie die Mitarbeiterführung positiv hervorgehoben. Die durchgeführten Maßnahmen umfassten beispielsweise ein weltweit verfügbares Training, das Mitarbeitern den Verhaltenskodex (Code of Conduct) sowie die Werte und Kultur des Familienunternehmens auf spielerische Art vermittelt. Eine weitere Maßnahme war die Installation und Bereitstellung von Ladegeräten für E-Bikes und Elektroautos, die einen Anreiz zum Wechsel auf Elektromobilität geben. Ecovadis betreibt eine globale Plattform, die es Unternehmen erlaubt, ihre Zulieferer nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten zu beurteilen. Die Resultate zeigen die weltweite Leistung in Bezug auf Umwelt, Soziales und Ethik auf und liefern Verbesserungsvorschläge. www.endress.com