Investition in industrielle Kommunikation

Comtrol ist ein US-amerikanischer Pionier in Ethernet-basierter industrieller Kommunikation sowie IO-Link Master Gateways, wie Pepperl+Fuchs weiter mitteilt. Das Unternehmen sei unter anderem mit der Rocketport-Produktfamilie fest im Markt etabliert. Die Technologien des amerikanischen Unternehmen würden die eigenen Sensor- und Kommunikationslösungen wie Sensorik4.0, AS-Interface, IO-Link und Connectivity ideal ergänzen. Mit der Erweiterung des Portfolios an Ethernet-Netzwerkbausteinen und Feldbusmodulen mache man den nächsten Schritt in Richtung Industrie 4.0, so das Unternehmen: damit sind noch mehr Lösungen verfügbar, die die Lücke zwischen der Sensor-/Aktor- und Steuerungsebene bis in die Cloud schließen. „Mit einem erweiterten IO-Link Portfolio können wir unsere Kunden noch besser dabei unterstützen, die Kommunikation ihrer industriellen Netzwerke effizienter und flexibler zu gestalten und dadurch die Entwicklung ihrer digitalen Geschäftsprozesse voranzutreiben“, so Reiner Müller, Geschäftsbereichsleiter Fabrikautomation bei Pepperl+Fuchs. www.pepperl-fuchs.com