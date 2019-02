Auf die Welle kommt es an

Während geringes Gewicht, kleines Volumen und die Kombination aus hoher Drehmomentdichte, Lebensdauer und Zuverlässigkeit den Rahmen geforderter Eigenschaften bildeten, nahm ein Feature bei der Weiterentwicklung der Baureihe demnach einen hohen Stellenwert ein: die große zentrale Hohlwelle. Als elementares Konstruktionsmerkmal vereinfacht sie die Architektur vieler Applikationen grundlegend und bietet somit eine zeit- und kosteneffiziente Lösung, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Die Marktanforderung nach einer möglichst großen Hohlwelle sei aufgenommen und mit der Entwicklung neuer Getriebe- und Motorkonzepte umgesetzt worden. Dem Anwender gewähren die deutlich vergrößerten Hohlwellen der Servoantriebe Canisdrive-50 und -58 viele konstruktive Möglichkeiten, so Harmonic Drive. Mit einem Durchmesser von 55,5 Millimetern in der Baugröße 50 und 65,5 Millimetern in der Baugröße 58 ist Raum zur Durchführung unterschiedlichster Betriebsmittel, Medien oder zusätzlicher Maschinenelemente geboten. Neben Gewichtseinsparung und Performancesteigerung trägt die vergrößerte Hohlwelle zum vielfältigen Anwendungsspektrum der Produktreihe bei. Servoantriebe der Baureihe -50 und -58 setzen sich aus einem Synchronservomotor sowie einer spielfreien Getriebeunit zusammen. Zur Reduzierung der Konstruktionskosten wurden darüber hinaus Präzisionsabtriebslager mit hoher Kapazität entwickelt. Aufgrund ihrer kippsteifen Anordnung ermöglichen sie die direkte Anbringung hoher Nutzlasten, ohne eine weitere Abstützung zu beanspruchen. Das Abtriebslager erlaubt somit eine sowohl einfache als auch platzsparende Konstruktion. Erhältlich sind acht Baugrößen in fünf Untersetzungen zwischen 50:1 und 160:1 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 23 und 1.840 Newtonmeter. Ob bei der Wahl der Motorwicklung, des Motorfeedbacksystems, der Bremse oder diverser Sensor-, Kabel- und Steckeroptionen – im Zuge der anwendungsbezogenen Konfiguration gibt es laut Hersteller zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten. Ebenso flexibel in der Konfiguration sei die Wahl des Servoreglers. Antriebe der Baureihe Canisdrive-50 und -58 sind zu beinahe allen Servoreglern des Marktes kompatibel. Speziell auf die Bedürfnisse der weiterentwickelten Servoantriebe abgestimmt ist jedoch der Servoregler der Baureihe Yukondrive. www.harmonicdrive.de