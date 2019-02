Auf dem Wachstumspfad

Im Vorjahr waren es 540 Millionen Euro gewesen, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Die Umsatzzahlen würden maßgeblich getrieben durch das starke Wachstum des Ventilatorengeschäfts in der Lufttechniksparte. Das süddeutsche Unternehmen hat das Plus erneut ohne Zukäufe geschafft. Ein Meilenstein in der Firmengeschichte sei der Start einer eigenen Kunststofffertigung im Gewerbepark Hohenlohe in Deutschland, so Ziehl-Abegg. „Dadurch können wir noch besser Erkenntnisse aus der Natur auf unsere Produkte übertragen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl die bionischen Ansätze. „Die Bionik hilft uns, die CO 2 -Bilanz unserer Produkte noch weiter zu verbessern.“ Das Unternehmen bietet seinen Kunden inhouse drei Technologien an – Stahl, Aluminium und Kunststoff. „Das unterscheidet uns von den Wettbewerbern.“ In der Antriebstechnik ist der Umsatztreiber der Aufzugsantrieb ZAtop. „Die Kunden schätzen die Zuverlässigkeit der Produkte und unseren schnellen und unkomplizierten Service“, so Fenkl. Die Zeichen für den Verkauf des elektrischen Radnabenantriebs für Stadtbusse, ZAwheel, sind laut dem Unternehmen positiv. Allerdings blieb die Dynamik im abgelaufenen Jahr hinter den Erwartungen zurück. „Die neue Generation mit zwei Leistungsstufen und einem integrierten Steuerungsmodul wird allerdings so positiv im Markt angenommen, dass wir unsere Planung für 2019 nach oben korrigiert haben.“ Das Umsatzplus hat sich auch auf die Zahl der Beschäftigten ausgewirkt: „Wir sind in Deutschland um 50 auf 2.250 Mitarbeiter gewachsen“, erläutert der Vorstandschef. Weltweit arbeiten nun 4.100 Menschen für Ziehl-Abegg (Vorjahr: 3.900). www.ziehl-abegg.com