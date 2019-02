Außen und Innen neu

Für die hohe Widerstandsfähigkeit der robusten Bauweise sorgen hermetisch abgedichtete Sensorelemente, die auch extreme mechanische Einflüsse schadlos überstehen, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Selbst härtesten Bedingungen, wie dem Dichtigkeitstest IP 67, halten die mit PEEK-Folien versiegelten Sensoren stand. Mit IO-Link zeigen die neuen Ultraschallsensoren auch, was in ihnen steckt: Eine Unterstützung des Kommunikationsstandards ermöglicht es, die Sensoren flexibel und applikationsspezifisch per intuitiver Benutzeroberfläche zu parametrieren. So kann beispielsweise die Schallkeulenbreite in Abhängigkeit von Behälteröffnung und Füllmedium schnell und einfach angepasst werden. Darüber hinaus bietet IO-Link weiteren Mehrwert, wie die Erfassung und Auswertung zusätzlicher Daten für eine vorausschauende Wartung oder Parameterserverfunktionen. Unabhängig davon verfügen die neuen Produktfamilien weiterhin über die Option, individuelle Einstellungen direkt am Sensor über Qteach (berührungslos mit ferromagnetischem Werkzeug) vorzunehmen. Der Funktionsumfang ist in beiden erhältlichen Bauformen – kubisch und zylindrisch – identisch. Ebenso sind die Sensorprinzipien wie Näherungsschalter als 1- oder 2-Punkt-Schalter, Reflexionsschranke, Einwegschranke oder distanzmessender Sensor für beide Modelle verfügbar. Die neuen Ultraschallsensoren messen laut Unternehmen durch einen kurzen Blindbereich von 70 Millimeter fast bis auf die Sensoroberfläche, bei einer Reichweite von 1.000 Millimeter. Sie ersetzen die bisherigen Produktfamilien U500 und UR18 von Baumer. www.baumer.com