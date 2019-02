EBM-Papst auf der Logimat

Die intralogistischen Anforderungen der fahrerlose Transportsysteme (FTS) an die Antriebstechnik hängen unter anderem vom Gewicht der Ware und der geforderten Fahrgeschwindigkeit ab. Durch die Modulbauweise können die Motoren flexibel mit der gewünschten Regelelektronik, Getrieben, Gebern und Bremsen kombiniert werden. Neben Planeten- und Stirnradgetrieben stehen auch platzsparenden Winkelgetriebe mit Kronenradtechnologie zur Verfügung. Die jeweils am besten geeignete Antriebslösung kann von EBM-Papst flexibel konfiguriert werden. Auf der Messe zeigt das Unternehmen auch DC-Servomotoren mit spielarmen Planetengetrieben. Bei Getrieben in spielreduzierter Präzisionsausführung stellt das Zusammenspiel von geschliffenen Verzahnungsteilen und weiteren präzisen Getriebebauteilen die Leistungsfähigkeit und eine hohe Verfügbarkeit sicher. Dies ist vor allem für Anwendungen der Industrieautomation und Intralogistik mit gehobenen Anforderungen an Genauigkeit und Steifigkeit gefordert. Ebenfalls auf der zu sehen ist der neue, modulare Baukasten für Antriebe mit 42 Millimetern Durchmesser (ECI-42). Dieser erlaubt es Anwendern künftig, die passende Lösung durch die Kombination unterschiedlicher Module individuell zusammenzustellen. In der Basisausstattung besteht der Baukasten aus Motoren mit Hall-Sensorik (K1-Motoren), integriertem Geber und Bremse, Getriebe und industrietauglichem Stecker. Die Logimat in Stuttgart ist die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement. Sie findet vom 19.-21. Februar 2019 statt. EBM-Papst befindet sich in Halle 7, Stand F25 www.ebmpapst.com