Neuer, größer, besser

Das neue Produktionsgebäude wurde Ende September letzten Jahres termingerecht fertiggestellt und danach bezogen. Der Neubau bietet neben der größeren Fläche auch kurze Wege und eine klare Struktur. Sie bietet viel Flexibilität und Raum für weitere Expansion, so das Unternehmen. „Eine der ersten Herausforderungen bestand darin, die erste Produktionsstätte auf der grünen Wiese außerhalb von Deutschland zu entwerfen“, erklärt Adrian Costin, Geschäftsführer von ODU Romania in Sibiu. „Es hat zu 100 Prozent geklappt.“ Seit über 75 Jahren entwickelt ODU elektrische Steckverbinder, die ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens sind. Der ursprüngliche ODU-Standort in Sibiu wurde 2006 unter dem Namen ODU Romania Manufacturing S.R.L. gegründet. Der neue Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens von Sibiu und in der Nähe des Stadtzentrums. In Sibiu arbeiten mehr als 550 Mitarbeiter für ODU. Die neue und moderne Produktionseinheit im neuen Industriepark in Sibiu umfasst eine Fläche von 48.000 Quadratmetern. Die Produktionsausrüstung entspricht den neuesten ODU-Standards und sichert den hohen Qualitätsstandard. Moderne Sozialräume, eine Cafeteria und 120 Parkplätze runden die neue Arbeitsstätte ab. „Für ODU bedeutet ein guter Arbeitsplatz ein Umfeld, in dem Menschen wachsen können und das Wort „Team“ eine wichtige Rolle spielt. Die Werte, die gefördert werden, sind eine offene Organisationskultur und persönliche Entwicklung “, sagt Costin. Der Hauptsitz der ODU Group befindet sich in Mühldorf am Inn (Bayern). Von dort aus vertreibt das Unternehmen seine Produkte auf der ganzen Welt. www.odu.de