Zollitsch geht

Dieser hatte den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen gebeten, seinen Vertrag vorzeitig zum 28. Februar 2019 aufzulösen. Diesem Wunsch hat der Aufsichtsrat entsprochen. Zollitsch möchte seine Erfahrungen und Kompetenzen in beratender Funktion für Stemmer Imaging einbringen und dem Unternehmen weiterhin eng verbunden bleiben. Arne Dehn hat über 20 Jahre internationale Managementerfahrung in börsennotierten Technologieunternehmen der Kommunikations- und Smart Sensorindustrie, darunter Honeywell Automation Controls. Er war seit 2011 Mitglied des Vorstands des börsennotierten Mid-Cap Technologieunternehmens TKH Group NV mit Hauptsitz in den Niederlanden. Dort führte er ein global operierendes Geschäftssegment, das unter anderem Systeme und Lösungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung (Machine Vision) entwickelt und vertreibt. Dehn wird als Vorstandsvorsitzender der Stemmer Imaging AG die Verantwortung für die Bereiche Konzernstrategie und -entwicklung, M&A, Vertrieb, Marketing, Einkauf und Personalwesen übernehmen. „Ich wünsche Christof Zollitsch alles Gute und danke ihm im Namen des Aufsichtsrats für seinen langjährigen und sehr erfolgreichen Einsatz für das Unternehmen“, so Klaus Weinmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Stemmer Imaging. „Mit Arne Dehn konnten wir einen Technologieexperten mit mehr als 20 Jahren Managementerfahrung und Markt-Know-how gewinnen. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Stemmer Imaging mit Arne Dehn an der Spitze den eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich beschleunigen und die geplante internationale Expansion weiter vorantreiben wird." www.stemmer-imaging.de