Sicher aus der Ferne

Techniker können über die zentrale Oberfläche einfach eine sichere VPN-Verbindung mit der gewünschten Maschine einrichten und zwar über eine zentrale Oberfläche, wie das Unternehmen weiter mitteilt. So lässt sich die Maschinen- beziehungsweise Anlagenvisualisierung über VNC bedienen. Der Anwender kann Software-Updates, Debugging und Wartung durchführen, als ob er direkt vor Ort wäre. Die VPN-Datenkommunikation zur RAP erfolgt über Remote Access Router (RAR). Alternativ ist eine softwarebasierte Umsetzung in der Maschinensteuerung als Embedded Remote Access möglich. Die kompakten Remote Access Router (RAR) für die Hutschiene stellen sicher, dass höchste IT-Sicherheitsstandards eingehalten werden können, so das Unternehmen. Es sind verschiedene RAR-Varianten verfügbar: Ethernet only, SIM 3G/4G sowie Wi-Fi sowie Wi-Fi + 4G LTE. Für tiefe Einblicke in die Maschine, Alarmeinrichtung und Datenberichte gibt es auf der zentralen RAP-Cloudplattform die Funktionen Cloud Logging und Cloud Notify. www.sigmatek-automation.com