Motion Controller mit Ethercat

Ethercat Compact Regler gibt es in den Varianten 24/1.5 und 50/5. Neu wird Dual Loop Control möglich, wobei gleichzeitig Motor- und Last-Feedback geregelt werden um die beste Performance im System zu erreichen, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Die dazugehörige Software EPOS Studio sorgt mit dem automatischen Regulation Tuning für kurze Inbetriebnahme-Zeiten. Die Steuerung liefert zum Beispiel auch hunderte von Daten des Antriebssystems für Online Condition Monitioring (kontinuierliche Zustandsüberwachung) und stellt diese dem übergeordneten System über CANopen oder Ethercat in Echtzeit zur Verfügung. Damit werden komplexe Predictive-Maintenance-Systeme unterstützt, womit Ausfälle vorhergesehen und teure Reparaturen vermieden werden können. Dies wiederum führt zu einer Erhöhung der Produktivität und Reduktion der Kosten. Die EPOS4-Plattform erfüllt sowohl die Bedürfnisse von Systemintegratoren als auch die Anforderungen in unterschiedlichen Bereichen wie Industrieautomation, Gerätebau und Robotik. Die EPOS4 Positioniersteuerungen des Antriebspezialisten sind skalierbar und unterstützen durchgängig die gleichen Funktionalitäten und Anschlussmöglichkeiten. Die Controller bieten laut Hersteller ein Höchstmaß an Dynamik, Regelgüte und Leistungsdichte auf kleinstem Einbauraum. Und sie sind dank der automatischen Regler-Einstellung gut geeignet für die einfache Ansteuerung von bürstenlosen BLDC- und bürstenbehafteten DC-Motoren. www.maxonmotor.com