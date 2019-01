Alles in einem

Auch eine frei herunterladbare Programmiersoftware ist in der Lösung enthalten. Neu sind die fünf Zoll und sieben Zoll Built-in-Modelle, die neben der All-in-One HMI + SPS Lösung bestehend aus Touch-Display und Steuerung auch zahlreiche analoge und digitale Ein- und Ausgänge in einem kompakten Gehäuse vereinen. Reicht die Anzahl der integrierten E/A nicht aus, wird sie mittels Remote DIN-Schienenmodule über Ethernet auf insgesamt 2048 E/A erweitert. Zusätzliche Feldbuskomponenten anderer Hersteller lassen sich über Modbus RTU/TCP oder auch CANopen einbinden. Seit neuestem sprechen die All-In-One HMI + SPS auch MQTT und erleichtern so den Weg in die Cloud, wie Spectra weiter mitteilt. Weiterhin werden SNMP, VNC, FTP, SMS, E-Mail und die Kommunikation über GSM/GPRS-Modem unterstützt. Die Programmierung sowohl des HMI als auch der Steuerung erfolgt über die kostenfreie Entwicklungssoftware Unilogic Studio. Diese laut Unternehmen benutzerfreundliche und grafisch orientierte Programmiersoftware sorge für eine deutliche Reduzierung des Programmieraufwands. www.spectra.de