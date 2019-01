Kuka bringt neue Generation der erfolgreichsten Roboter-Serie auf den Markt

Automatisierungsspezialist Kuka hat seine bisher meistverkaufte Produktserie KR Quantec neu aufgelegt. Der neue Roboter ist seit Januar bestellbar, erste Auslieferungen sind für April 2019 geplant. Die Serie wurde unter anderem im Hinblick auf Performance, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität optimiert und verfügt im Bereich der hohen Traglastklasse weiter über das größte Traglast- und Reichweiten-Portfolio auf dem Markt. Der Roboter für hohe Traglasten ist der Kuka Verkaufsschlager. Über 100.000 Roboter dieser Serie wurden seit der Markteinführung im Jahr 2010 ausgeliefert. Grund dafür ist neben der hohen Zuverlässigkeit auch das im Wettbewerb einzigartig breite Anwendungsspektrum des Allrounders. Die Roboter sind mit einer Traglast von 120 bis 300 kg für Einsätze in nahezu allen Marktsegmenten ausgelegt, zum Beispiel für die Automobilbranche, das Gießereiwesen, den Medical-Bereich oder für Bearbeitungs- und Handlingaufgaben. „Bei der neuen Generation flossen unsere Erfahrungen der dynamischen Automatisierungsbranche ein. Das Ergebnis ist eine zuverlässige, vielseitige und effiziente Lösung von höchster Qualität für die Produktionslandschaft von morgen. Mit diesem Roboter investieren Kunden bereits heute in die Zukunft ihrer Fertigung“, sagt Wolfgang Bildl, verantwortlicher Produktmanager. Steigende Flexibilität, sinkende Kosten, kürzere Lieferzeiten Das Portfolio der neuen KR Quantec Generation wurde optimiert. Durch einen schlankeren Baukasten werden auch die Lieferzeiten deutlich reduziert. „Gleichzeitig können wir unseren Kunden passgenaue, flexible Roboter anbieten, die eine sichere Investition in die Zukunft darstellen – unter anderem durch die Möglichkeit zur Traglasthochrüstung im Feld, die hohe Variabilität durch Sondervarianten im Portfolio oder technische Optimierungen wie verkürzte Anhaltewege oder einen optimierten Arbeitsbereich“, sagt Wolfgang Bildl. Die überarbeitete Bauweise führt letztendlich zu geringeren TCO (Total Cost of Ownership), da bisherige Wartungsmaßnahmen teilweise entfallen. Der KR Quantec ist in Zukunft auch pflegeleichter: Für noch geringere Stillstandzeiten und minimalen Wartungsaufwand ist durch ein neues Kabel- und Energiezuführungskonzept sowie eine reduzierte Anzahl von Ersatzteilen gesorgt – Stichwort optimierter Baukasten. Der neue KR Quantec steht also für eine noch höhere Verfügbarkeit und schnellere Inbetriebnahme. Software-Add-ons: Neue Bewegungsmodi für ideale Prozessqualität Die neue Generation der KR Quantec Serie ist für zusätzliche Bewegungsmodi, die sogenannten „Motion Modes“, vorbereitet. Dabei handelt es sich um Software-Add-ons, die für bestimmte Anwendungsfälle eine optimale Bewegung des Roboters gewährleisten. Der „Path Mode“ ermöglicht beispielsweise ein Bahnfahren mit höherer Genauigkeit und Präzision, der „Dynamic Mode“ eine höhere Geschwindigkeit und damit eine reduzierte Taktzeit an Engpässen in Produktionslinien. Die Motion Modes steuern dynamisch die Bewegung des Roboters und erweitern dessen Eigenschaften. Damit wird softwarebasiert die ideale Prozessqualität gewährleistet. Die ersten Motion Modes sollen im zweiten Halbjahr 2019 zur Verfügung stehen und können einfach über die Robotersteuerung aufgespielt werden.