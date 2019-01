Kompakt die Position im Blick

Dank seiner kleinen Bauform und den zahlreichen Schnittstellen lasse er sich mit minimalen Aufwand in die Anlage und Steuerungsumgebung integrieren, wie Siko weiter mitteilt. Neben dem geringen Platzbedarf unterstützt der große Leseabstand von bis zu 0,8 mm den Anwender bei der Integration des Sensors in die Geometrie und den vorhandenen Bauraum der Anlage. Die Anforderungen an Sensorik zur Positionserfassung in der Automatisierung und Antriebstechnik steigen mit der Komplexität und Leistungsfähigkeit der zugehörigen Maschinen und Anlagen. Der MSA213C eignet sich mit der hohen Signalgüte und den kleinen Abmessungen ideal für den Einsatz im Bereich Handling und Montageautomation, in Bearbeitungssystemen, Pick-and-Place Anwendungen oder der PCB-Bearbeitung. Er ist auch für die präzise Positionserfassung und Geschwindigkeitsmessung in linearen Direktantrieben geeignet. Der magnetische absoluter Lineargeber überzeugt laut Hersteller mit seiner hohen absoluten Auflösung von 1 µm, wodurch jederzeit eine präzise Positionserkennung gewährleistet ist. Die absolute Messung ist vor allem in sicherheitsrelevanten Anwendungen wichtig, wenn eine Positionsänderung auch im stromlosen Zustand sicher erkannt werden muss. Die realisierte Wiederholgenauigkeit von ±1 µm ermöglicht dabei eine zuverlässige Nutzung in Mehrachsapplikationen oder Positioniersystemen, in denen eine genaue Ansteuerung oder auch Erkennung von Positionen benötigt wird. Diese Performance wird dabei über eine Länge von bis zu 16 Metern erreicht. Damit der Sensor möglichst einfach in die Anwendung auf Kundenseite integriert werden kann, ist er mit zahlreichen absoluten Schnittstellen erhältlich. Angefangen bei den Basis-Varianten mit SSI, RS485 und BiSS-C steht er auch mit IO-Link zur Verfügung und unterstützt Protokolle verschiedener Steuerungshersteller. Zusätzlich steht parallel eine inkrementelle Schnittstelle als digitaler Line Driver oder analoger 1 Vss Signalausgang zur Verfügung. Mit dieser Kombination ist zu jeder Zeit eine absolute Weginformation gegeben sowie eine exakte Kommutierung auch im dynamischem Betrieb möglich, so das Unternehmen weiter. Für den Nutzer ist für Einbau und Betrieb eine Funktions- und Statusanzeige-LED im Gehäuse untergebracht. www.siko-global.com