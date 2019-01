Regionale Plattform: all about automation am Bodensee

Die Aussteller zeigen Systeme, Komponenten, Software und Engineering für industrielle Automation und industrielle Kommunikation im Kontext von Industrie 4.0. “Die all about automation geht effizient mit Ressourcen um. Für die Besucher aus der Region ist der Messebesuch mit wenig Zeiteinsatz realisiert und kostengünstig“, so Tanja Waglöhner, Geschäftsführende Gesellschafterin des Veranstalters Untitled exhibitions. „Keine Hotelübernachtung, nur kurze Anfahrtswege und ein angenehmes Messeflair mit inklusivem Catering.“ Wichtig sei die Qualität der Information: „Die Gespräche sind lösungsorientiert und konkret; man nimmt sich Zeit füreinander. Der Ausstellermix mit großen Komponenten- und Systemherstellern und regional tätigen Dienstleistern macht die all about automation besonders attraktiv.“ Erstmals am Bodensee als Aussteller mit dabei sind unter anderem: Afag Automation, connyun, Conta-Clip Verbindungstechnik, Dina Electronic, Elmeko, Hebotec, HMS Industrial Networks, KEB Automation, maxon motor, Pfannenberg, PIL Sensoren, Toshiba, Tsubaki Kabelschlepp, Vision & Control und WEG Germany. Neu sind die Themen und Anwendungsfelder ‚Im Fokus‘. Das kostenfreie Vortragsprogramm auf der Talk Lounge dreht sich in erster Linie um diese Themen. Praxisnah referieren Experten der Aussteller und Automatisierungsprofis unter anderem über Industrielle Kommunikation, Industrial Internet of Things, Safety und Security, Handling / Robotik / MRK sowie Schaltschrank- Schaltanlagenbau Weitere Informationen zur all about automation friedrichshafen und die gesamte Ausstellerliste mit über 200 Unternehmen sind auf www.automation-friedrichshafen.com abrufbar. www.untitledexhibitions.com