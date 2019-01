Echtzeit-Kommunikation auf Feldebene

Das SCTMi Ethernet ist Teil des Produktprogramms Connect und verfügt als erstes Smart Field Device von Schmalz über eine Ethernet-Schnittstelle statt eines IO-Link-Interface, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Damit kann es über die Industrial-Ethernet-Standards Ethercat, Ethernet/IP sowie Profinet kommunizieren, die auf hohe Echtzeitfähigkeit und Robustheit ausgelegt sind. Das Kompaktterminal besteht aus bis zu 16 Ejektoren, die über einen zentralen Zugang mit Druckluft und Energie versorgt werden. Die Eco-Düsentechnologie ermöglicht eine energieeffiziente Vakuum-Erzeugung, während die automatische Luftsparfunktion den Druckluftverbrauch um bis zu 80 Prozent reduziert. Jeder Kompaktejektor verfügt über ein Saugvermögen von bis zu 67 Litern pro Minute und erreicht ein maximales Vakuum von 85 Prozent. Ein integriertes elektronisches Sub-Bussystem realisiert die Ansteuerung über ein einziges Kabel und ermöglicht den separaten Zugriff auf jeden einzelnen Ejektor. Die Parametrierung und Diagnose ist laut Schmalz bidirektional in allen gängigen Feldbussystemen möglich. Dabei sind die erfassten Daten bis in die Steuerungsebene sicht- und nutzbar. Die daraus resultierenden Funktionen zur Prozess- und Anlagenüberwachung vermeiden Stillstandzeiten: Während Condition Monitoring die Anlagenverfügbarkeit durch detaillierte Zustandsanalyse und Fehlererkennung erhöht, registriert Predictive Maintenance schleichende Veränderungen im Greifsystem. Anwender können im Falle eines Leistungsabfalls frühzeitig eingreifen oder einen Austausch rechtzeitig einplanen. Die Funktion Energy Monitoring behält den Energieverbrauch im Blick. Unabhängig von der Kommunikation mit der Anlagensteuerung können Daten und Parameter auch per Smartphone oder Tablet durch die NFC-Technologie (Near Field Communication) direkt übertragen werden. Mit der App Schmalz Controlroom ist ein Auslesen ebenso möglich wie das Parametrieren. www.schmalz.com