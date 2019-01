Hohe Bildqualität als A und O

Für Anwendungen zum Beispiel bei der Inspektion von Wafern, Solarpanels oder Displays, bei denen es auf höchste Genauigkeit bei der Bildaufnahme ankommt, ist die die neue CMOS-Flächenkamera laut dem Unternehmen gut geeignet. Der integrierte Sony-Sensor IMX411 erreicht 14.192 mal 10.656 Bildpunkte und 3,76 mal 3,76 µm große Pixel. Die damit erreichte hohe Auflösung von 151 Megapixeln ist somit Garant für eine hervorragende Bildqualität, teilt SVS-Vistek weiter mit. Den Transfer der entstehenden Daten übernimmt eine 4-kanalige Coaxpress-Schnittstelle mit Datenübertragungsraten von bis zu 6,25 GB/s pro Kanal, die eine Bildausgabe von 6,5 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Die Kamera arbeitet mit einem Rolling Shutter und ist als Monochrom- oder Farbmodell geplant. Aufgrund ihrer technischen Merkmale wie unter anderem 512 MB internem SDRAM-Speicher, vier integrierten LED-Controllern für eine direkte Beleuchtungssteuerung, Readout Control, Binning, Look-Up-Tabellen sowie automatischem oder manuellem Weißabgleich beim Farbmodell eignet sie sich für den Einsatz in vielen industriellen Anwendungen. Die für das Frühjahr 2019 angekündigte Neuvorstellung ist mit einem M72 mal 0,75 Objektivadapter ausgestattet. Sie bietet durch ihr mechanisch und optisch präzises Gehäuse sicheren und damit genauen Halt, der gerade beim Einsatz höchstwertiger Objektive für wiederholgenaue Messungen erforderlich ist. Das Gehäuse mit Abmessungen von 80 mal 80 mal 63 Millimetern und der Schutzklasse IP30 ist zudem so konzipiert, dass die entstehende Wärme der Elektronik und des Sensors effektiv und symmetrisch, auch durch den geregelten Einsatz eines Außenlüfters, abgeführt wird. Die Kamera wiegt 380 Gramm. Mit dieser Kombination an technischen Eigenschaften sichere die Flächenkamera ein stabiles Langzeitverhalten bei der Bildaufnahme und ermögliche somit die Entwicklung hochqualitativer Bildverarbeitungssysteme, mit denen selbst kleinste Abweichungen sicher erkannt werden können, so das Unternehmen. www.svs-vistek.com