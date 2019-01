Hydraulik Nord Fluidtechnik geht an Danfoss

Das Parchimer Unternehmen ist ein in Privatbesitz befindlicher Hersteller hydraulischer Lenkungslösungen. Es kann auf eine dokumentierte Erfolgsbilanz als Anbieter für Großkunden verweisen, wie Danfoss weiter mitteilt. Das Unternehmen stelle die ideale Ergänzung zu Danfoss Power Solutions dar, wenn es um die Erweiterung des Produktportfolios und die Steigerung der Fertigungskapazitäten geht. Durch die Zusammenführung von Danfoss Power Solutions und Hydraulik Nord Fluidtechnik entstehe ein starker globaler Akteur auf dem Markt für hydraulische Lenkungen. „Innovative und effiziente Produktangebote für die Landwirtschaft sind unerlässlich für die Nahrungsmittelversorgung der Zukunft: Diese Übernahme unterstreicht unser strategisches Ziel, in unseren Kerngeschäftsfeldern die Führung zu übernehmen“, so Eric Alström, Präsident von Danfoss Power Solutions. „Mit Hydraulik Nord Fluidtechnik als Teil unseres Mobilhydraulik-Geschäfts wird unser Produktangebot noch wettbewerbsstärker, was unseren Kunden aus der Landwirtschaft und anderen Segmenten zugute kommt.“ Dr. Karl Werner, Anteilseigner von Hydraulik Nord Fluidtechnik ergänzt: „Die Kräfte mit Danfoss zu bündeln, ist ein großartiger Schritt für unser Unternehmen. Gemeinsam haben wir mehr Kapazitäten und größere Investitionsmöglichkeiten, um noch mehr Innovationen, und – was am wichtigsten ist – Wachstum zu schaffen, indem wir unsere gesteigerte Produktionspräsenz nutzen, um mehr Marktanteile zu gewinnen. Uns bietet sich hiermit die einzigartige Gelegenheit, die Stärken beider Unternehmen zu nutzen.“ Die Übernahme unterliegt den erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Behörden, und ihr endgültiger Abschluss wird für das erste Quartal 2019 erwartet, so Danfoss weiter. Die Parteien haben bisher keine Angaben zum Kaufpreis und zu weiteren Bedingungen der Übernahme gemacht. www.powersolutions.danfoss.com