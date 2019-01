Kein Fehlstecken mehr

Die ELC Serie 570 wurde speziell für unterschiedlichste medizinische Systeme entwickelt. Das Besondere ist ein intuitives Verriegelungssystem, bei dem die Steckposition durch die Form des Steckbereichs eindeutig vorgegeben ist. Ein Fehlstecken ist damit nicht möglich, wie der Hersteller mitteilt.

Ausgestattet mit einem PA66-Kunststoffgehäuse, ist das System mit 12 vergoldeten Kontakten für Kabel mit einem Anschlussquerschnitt von 0,25 Quadratmillimeter und einem Bemessungsstrom von zwei Ampere bei einer Bemessungsspannung von 150 Volt geeignet.

Die mechanische Lebensdauer ist für über 5.000 Steckzyklen ausgelegt, was die Betriebsanforderungen der meisten Anwendungen in der Medizintechnik mehr als erfüllen dürfte, so Binder.

Bei geschlossener Verbindung bietet die neue ELC-Verbindung einen Schutz gemäß IP54. Die Flanschdose gewährleistet Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten, Wasserspritzern und versehentlichem Berühren der Kontakte.

www.binder-connector.de