Böblingen automatisiert

Hier werden konkrete Aufgaben und Lösungswege mit I4.0- und IIoT-Funktionalität präsentiert und diskutiert. „Anwender aus dem Maschinen- und Anlagenbau finden auf dem Automatisierungstreff Lösungen für Automatisierungssysteme und Industrial-IT, die zur Erhöhung der Produktionseffizienz beitragen“, so Sybille Strobl, Geschäftsführerin der Strobl GmbH, Veranstalter des Automatisierungstreffs. Schwerpunkt bilden Anwender-Workshops, in denen Besucher einzelne Technologien vor Ort praktisch austesten können. „Die Besonderheit unseres Automatisierungstreffs ist die Kombination aus Workshops rund um die Themen 'IT & Automation', einer Trend-Session sowie dem Lösungsforum Marktplatz Industrie 4.0“, so Strobl weiter. Beispiele für Workshop-Themen sind: die Industrie-4.0-Plattform Codesys, Visualisierungssoftware, Fernwartung der Zukunft, Versionierung von SPS-Programmen, sichere Betriebsartenwahl sowie Geschäftsmodellinnovationen für Industrie 4.0. Weitere Workshop Themen sind etwa Gerätemanagement für Industrie 4.0 mit dem FDT IIoT Server, Profinet-Kommunikation, Auswahl und Einführung von MES sowie Condition Monitoring in der Industrie. Der MES D.A.CH Verband realisiert wieder seine Workshops 'Manufacturing Execution Systems in der Praxis' an zwei Tagen unter Beteiligung führender MES-Anbieter und Anwender sowie der OPC Foundation. Bereits auf der Veranstaltung 2017 wurde der Marktplatz Industrie 4.0 ins Leben gerufen, der als zentraler Bestandteil des Automatisierungstreffs den Schwerpunkt auf konkrete Use-Cases für Industrie 4.0 und IIoT legt. Zu den gezeigten Use Cases in 2019 gehören unter anderem Asset Management, IoT Framework, Prozessoptimierung, Unit Management sowie Tracking and Traceability. „Der Marktplatz basiert komplett auf einem applikationsbezogenen Konzept und bietet beste Gelegenheit für intensive Gespräche“, so Strobl. www.automatisierungstreff.com