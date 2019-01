Mobiler und kompakter Sorter

Das mobile, in seiner Grundausführung sehr kompakte System eignet sich optimal zum Sortieren von Gütern bis zu einem Gewicht von zwölf Kilogramm, so das Untenehmen. Es sei daher ideal für KEP-Dienste und Anwender aus dem Bereich E-Commerce, die nach einer Sortiermaschine für die Durchsatzsteigerung in Spitzenzeiten suchen. Auch für die Abwicklung von Retouren lässt sich das auf einen Durchsatz von bis zu 4.000 Einheiten pro Stunde konfigurierbare System einsetzen. Wie sein großer Bruder Denisort bringt das neue System die Vorteile von Kipp- und Rutschschalen-Sortern als integrale Lösung mit sich. Die Rutschen der Abgabestellen hat Ferag so konstruiert, dass das Sortiergut sanft und unbeschadet herausgleiten kann. Ein Vorteil für den Anwender ist laut Unternehmen die hohe Flexibilität des Systems, das sich aufgrund des stabilen, selbstragenden Rahmens auf Rollen innerhalb von wenigen Tagen ohne großen Aufwand von einem Standort zum anderen transferieren lässt. Dank des konsequent umgesetzten Baukastenprinzips ist zugleich Skalierbarkeit gegeben: So kann der Anwender Denisort Compact von vornherein mit mehr Standardmodulen bestellen, etwa mit zusätzlichen Aufgabestellen oder Rutschen. Alternativ dazu kann er solche Erweiterungen – abgestimmt auf seinen wachsenden Bedarf – auch nachträglich realisieren und die gewünschten Elemente kurzfristig nachrüsten. Das Denisort Compact-System hat laut dem Unternehmen eine vergleichsweise kurze Lieferzeit und rasche Inbetriebnahme. Um schnell agieren zu können, hält Ferag grundsätzlich eine bestimmte Menge der erforderlichen Standardmodule auf Lager. Der vom Kunden bestellte Sorter sei innerhalb weniger Wochen bei ihm im Haus. Das gleiche gilt für etwaige Aufrüstungen, die der Kunde vornehmen will. Weil sie ebenfalls gleichsam von der Stange kommen, lassen sie sich innerhalb kürzester Zeit realisieren. Ferag ist auf der Logimat in Halle 3/Stand 3C03 zu finden. www.ferag.com/de/