Mehr Kundennähe in Saudi-Arabien

Man unterstütze zugleich die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, wie Endress+Hauser weiter mitteilt. Das Schulungszentrum umfasst unter anderem ein Klassenzimmer mit interaktiver Technik, eine umfassend ausgerüstete Werkstatt und ein Feldbus-Schulungslabor. Praxisnahe Schulungen vermitteln Kenntnisse in Messtechnik und Prozesssteuerung, wie sie etwa bei der Herstellung von petrochemischen Produkten oder in der Energie- sowie Wasser- und Abwasserbranche gefragt sind. Junge saudische Ingenieure und Studenten können in der Anlage technisches Know-how erwerben. Auch lokale Kunden und Partner können ihr Wissen erweitern. Zugleich befindet sich im 2.700 Quadratmeter großen Neubau ein modernes Kalibrierzentrum mit der einzigen gravimetrischen Durchfluss-Kalibrieranlage in der Region. Von hier aus bietet Endress+Hauser herstellerunabhängige Kalibrierungen für Messgeräte an. Saudi-Arabien will seine Privatwirtschaft ausbauen und von der Rohölförderung unabhängiger werden: So sieht es die „Vision 2030“ vor. „Inspiriert von dieser Vision eröffnen wir das neue Kalibrier- und Schulungszentrum“, sagte Mohammed Abdellah, der Geschäftsführer von Endress+Hauser Saudi-Arabien, während der offiziellen Einweihungsfeier. „Mit dem neuen Zentrum tragen wir dazu bei, die angestrebten Reformen zu erreichen und können durch das Angebot von lokalen Lösungen auch die lokale Wertschöpfung erhöhen.“ www.endress.com