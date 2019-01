Ich sehe was und sag Dir das

Das Kamera-Inspektionssystem ist in Japan bereits in vielen verschiedenen Fertigungsumgebungen erfolgreich im Einsatz, wie Stemmer Imaging weiter mitteilt. Die Ricoh SC-10 wurde entwickelt, um sowohl Montageanweisungen für den Anwender bereitzustellen als auch zu überprüfen, ob jeder Arbeitsschritt korrekt ausgeführt wurde. Eine Reihe von Arbeitsanweisungen kann in die Kamera geladen und auf einem Monitor angezeigt werden, während die Kamera das Werkstück scannt. Der Mitarbeiter befolgt die Montageanweisungen auf dem Bildschirm. Währenddessen vergleicht das System die Arbeitsschritte mit der gespeicherten Vorlage. Es gibt den nächsten Arbeitsschritt erst frei, wenn der vorige korrekt ausgeführt wurde. Das verringert Fehler, hilft dem Mitarbeiter, neue Aufgaben zu bewältigen und protokolliert außerdem den gesamten Arbeitsablauf. Die RICOH SC-10 erkennt automatisch den Fertigungsstatus und identifiziert falsche oder fehlende Teile, indem sie Muster, Farben oder Texturen vergleicht. Mit der zusätzlichen Verwendung eines Barcode-Lesegeräts lassen sich Teile- beziehungsweise Seriennummern und Benutzer-IDs erfassen sowie die passenden Arbeitsanweisungen auswählen. Jeder abgeschlossene Schritt wird in einer CSV-Datei gespeichert, sowie der entsprechende Zeitaufwand und optionale Inspektionsaufnahmen. Somit lässt sich das System auch für Analysen von Montageprozessen und zur Rückverfolgung einsetzen. Über einen mit HDMI verbundenen Monitor lassen sich Montageanweisungen und der Status des Arbeitsablaufs anzeigen. Es wird kein PC benötigt. Arbeitsanweisungen und Prüfberichte können auf einer SD-Karte oder über das interne Netzwerk (ein Ethernet-Anschluss ist vorhanden) gespeichert werden. Die Ricoh SC-10 ist in einer Standard- und einer Version mit höherer Vergrößerung erhältlich. Die höhere Vergrößerung erlaubt die Inspektion kleinerer Objekte oder die Prüfung erweiterter Sichtfelder. www.stemmer-imaging.de