Am Anfang der Aktion stand das Sommerfest im Juni, bei dem sie für den guten Zweck zelteten. Insgesamt kamen Spenden in Höhe von 11.000 Euro zusammen. Diese Summe ging an Kinderhospize an den einzelnen Firmen-Standorten.



Über die Spenden konnten sich das Kinderhospiz Allani – Region Bern, der Hospizverein Amberg, das Hospiz in Ulm sowie das Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe in VS-Schwenningen und das Kinderhospiz Schwäbisch Hall freuen.



Angefangen hat die Spendenaktion beim zweitägigen Sommerfest am Standort Amberg, das Afag für alle Mitarbeiter organisiert hatte. Die Idee: Für jeden Mitarbeiter, der beim Fest die Nacht im Zelt statt zu Hause oder im Hotel verbringt, spendet das Unternehmen 50 Euro für Kinderhospize an den vier Standorten der Afag. Holding-Eigentümer Alexander Schaeff aus Schwäbisch Hall setzte noch eins drauf und verdoppelte diesen Betrag aus seinem Privatvermögen.



Die Afag-Belegschaft war von der Idee begeistert. „Meine Freunde lachten mich abends beim Bier aus als ich ihnen erzählte, dass ich beim Sommerfest meiner Firma sozusagen dienstlich zelten würde“, erzählt ein Mitarbeiter vom Standort in Laichingen.



„Nach den ersten Sticheleien fanden sie es aber richtig cool; erst recht als sie hörten, dass der CEO und der Großteil der Führungsmannschaft auch dabei sind.“ Schließlich übernachteten 110 der angereisten 240 Mitarbeiter auf der Wiese des Firmengeländes und ließen rund um das große Festzelt eine kleine Zeltstadt entstehen.



Alexander Schaeff und Afag CEO Markus Werro sind stolz auf die positive Dynamik, die durch diese Aktion entstanden ist. Nach dieser Erfahrung werden beim nächsten Betriebsfest vermutlich sogar noch mehr dabei sein, wenn es wieder heißt „Zelten für den guten Zweck“, wie das Unternehmen mitteilt.



www.afag.com