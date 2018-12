Wer gewinnt?

Interessierte Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen konnten bis zum 15. Dezember ein Projekt einreichen, in dem Roboter zum Einsatz kommen. Das Gremium wird die Einsendungen des laut Epson ersten in Europa, dem Nahen Osten und Russland stattfindenden Wettbewerbs dieser Art bewerten, bei dem die Teilnehmer Roboter der T-Serie von Epson gewinnen können.



Die Jury wird im Laufe des Januars mit der Auswertung der Beiträge beginnen, nachdem eine Vorauswahl aus den Einsendungen getroffen wurde. Teilnehmer, die es in die engere Auswahl geschafft haben, werden eingeladen, der Jury ihre Projekte bei einem persönlichen Treffen vorzustellen.



Die Jury des Wettbewerbes setzt sich aus Eva Kaili, Patrick Schwarzkopf, Professor Darwin Caldwell, Dr. Imre Paniti und Yoshifumi Yoshida zusammen.



Eva Kaili ist Mitglied des Europäischen Parlamentes, Leiterin der Delegation der griechischen Sozialdemokraten (Pasok/Elia) und Vorsitzende des Gremiums für die Bewertung von Wissenschafts- und Technologieoptionen (STOA) des Europäischen Parlaments.



Patrick Schwarzkopf ist Geschäftsführer VDMA Robotik und Automation. Professor Darwin Caldwell hat das Amt des Forschungsdirektors am Italienischen Institut für Technologie in Genua, Italien inne. Er lehrt zudem als Gastprofessor am Department of Automatic Control and Systems Engineering der Universität Sheffield.



Dr. Imre Paniti ist MTA-SZTAKI am Institut für Computerwissenschaften und Steuerungstechnik der Ungarische Akademie der Wissenschaften. Yoshifumi Yoshida arbeitet als Executive Officer, zuvor Chief Operating Officer bei der Epson Robotics Solutions Operations Division der Seiko Epson Corporation.



„Ich freue mich sehr, dass die Jury unseres ersten "Win-a-Robot“-Wettbewerbs eine solche Bandbreite an Erfahrung und Fachwissen mitbringt und dass ihre Mitglieder aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern kommen“, so Volker Spanier, Head of Robotics Solutions bei Epson in Europa.



Epson will auf der Wettbewerbsseite (https://www.epson.eu/robots-contest) Interviews mit den Jurymitgliedern veröffentlichen.



