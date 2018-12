Mehr Raum für weiteres Wachstum

Das fast doppelt so große Büro ist geräumig und offen gebaut. Das garantiert den Mitarbeitern eine angenehme, sowie gute Arbeitsatmosphäre, wie Noax weiter mitteilt. Zudem böten die Räumlichkeiten Platz für neue zusätzliche Mitarbeiter und somit die Basis das Wachstum in den kommenden Jahren weiter voran zu treiben. Noax Technologies AG entwickelt und produziert in Ebersberg bei München robuste, komplett geschlossene Industrie-PCs für raue Umgebungen. Die Industrie-PCs werden über Niederlassungen, etwa in USA, Frankreich und Tschechien vertrieben. www.noax.com