Gute Aussichten

So liegt der Auftragseingang für das Geschäftsjahr bei mehr als 160 Millionen Euro. Für das Jubiläumsjahr rechnet das 1919 gegründete Traditionsunternehmen mit einer Fortführung des Aufschwungs. „Eine Steigerung des Auftragseingangs, deutlich über dem Branchendurchschnitt – das gelingt nur mit einer Mannschaft, die gut ausgebildet und hochmotiviert ist“, so Cloos-Geschäftsführer Sieghard Thomas. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und der hohen Produktionsauslastung plant Cloos seine Fertigungskapazitäten deutlich zu erweitern. Die neue Fertigungshalle in Haiger mit einer Gesamtfläche von rund 3.000 Quadratmeter ist fertig und im November bezogen worden. „Damit schaffen wir die Voraussetzungen für zukünftige Expansionsmöglichkeiten“, sagt Thomas. „Als globales Unternehmen mit mehr als 50 Vertriebs- und Servicepartnern auf der ganzen Welt möchten wir nicht nur in Haiger weiter wachsen“. Deshalb baut die Unternehmensgruppe die internationalen Standorte kontinuierlich aus. Im Mai 2018 ist Cloos China bereits an einen neuen Standort mit einer deutlich größeren Fertigungsfläche umgezogen. „Als einer der größten weltweiten Wachstumsmärkte für Roboter rechnen wir auch im neuen Geschäftsjahr in China mit einem hohen Auftragseingang“, so Thomas. Auch das tschechische Tochterunternehmen in Prag plant für 2019 den Wechsel an einen größeren Standort. Weitere Vergrößerungen wie zum Beispiel am Fertigungsstandort in Polen sind kurzfristig geplant. „Auf unserem deutschen Kernmarkt, aber auch weltweit sind hochautomatisierte und intelligente Robotersysteme gefragt. Auch in Zukunft möchten wir uns mit Hightech-Produkten rund um das manuelle und automatisierte Schweißen klar vom Wettbewerb differenzieren“, erläutert Thomas weitere Pläne. Dabei setzen die Schweißspezialisten verstärkt auf die Themen Vernetzung und Digitalisierung, um ihre Kunden bei der Umsetzung von Industrie 4.0 zu unterstützen. So bietet zum Beispiel das neue Cloos-Gateway ein Informations- und Kommunikationstool. Damit können Anwender die Performance und Wirtschaftlichkeit ihrer Schweißanlagen darstellen, Engpässe lokalisieren, Fehler mit vorbeugenden Maßnahmen vermeiden und die Effizienz der Fertigung insgesamt steigern www.cloos.de