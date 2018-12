Kunststoff-Befestigungsschellen für E-Ketten an Cobots

Industrieelektronik - Arbeiten Mensch und Roboter in der Industrie Hand in Hand, so spielt die Sicherheit eine zentrale Rolle. Daher greifen Anwender von Cobots und Industrierobotern bereits heute für die Energie- und Datenzuführung auf die dreidimensionalen und runden Triflex-R-E-Ketten von Igus zurück. Um diese Energieketten einfach zu befestigen und die Arbeitssicherheit in der Industrie zu erhöhen, hat das Unternehmen neue Befestigungsschellen aus Kunststoff entwickelt. Schnell montiert minimieren sie mit ihrem abgerundeten MRK-Design das Verletzungsrisiko. Die Triflex-R-Serie ist speziell für anspruchsvolle 6-Achs-Roboter in industriellen Umgebungen entwickelt worden. Durch die Kombination der Flexibilität eines Schlauches mit der Stabilität einer Energiekette sorgt die runde Triflex R für eine sichere Leitungsführung bei dreidimensionalen Bewegungen. Ein Kugel-/Pfannen-Prinzip sorgt für eine hohe Zugfestigkeit und eine einfache Montage der E-Kette. Geeignet sind die neuen Schellen für Cobots von Universal-Robots-, TMS- und Kuka-LBR-iiwa-Roboterarme.

