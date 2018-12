Das ändert die Essert GmbH mit ihrem neusten Produkt – voll digitalisierte, modulare Roboterzellen machen den Einstieg in die Automatisierung so einfach wie noch nie. Esserts »Advanced Robotic Workstation« kann je nach Anwendung individuell konfiguriert werden. Die modulare Plattform, auf der die Workstation aufbaut, erlaubt eine flexible Zusammenstellung aus standardisierten Subsystemen. So können verschiedene, anwendungsspezifische Leichtbauroboter mit Greifern, Zuführsystemen, Machine-Vision-Kameras und Sicherheitskomponenten kombiniert werden. Die modulare Roboterzelle bleibt im Einsatz immer flexibel, weshalb sie auch schon für kleinere Losgrößen und Unternehmen attraktiv ist.

Durch die Kombination geeigneter sicherheitszertifizierter Systeme wird mit der Advanced Robotic Workstation eine barrierefreie Kollaboration zwischen Mensch und Roboter realisiert.

Beim Einsatz mehrerer Roboterzellen wird die Fertigungsinfrastruktur über eine sogenannte Factory View gemanagt. Sollte eine Störung auftreten, wird der Instandhalter per SMS oder E-Mail benachrichtigt und kann direkt über das Tablet einen interaktiven Support-Call mit dem Hersteller durchführen. Stillstandzeiten werden somit verkürzt und eine maximale Verfügbarkeit der Anlage gewährleistet.

www.essert.com