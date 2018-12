Maxon Motor eröffnet Innovation Center am Sarnersee

Neubau - Der Schweizer Antriebsspezialist Maxon Motor hat nach zweijähriger Bauzeit am 9. November an seinem Hauptsitz in Sachseln in der Schweiz das neue Innovation Center eröffnet, in dem künftig die verschiedenen Abteilungen der Forschung und Entwicklung konzentriert zusammenarbeiten. Das sechsgeschossige Gebäude bietet zudem Platz für die stark ausgebaute Produktion von Mikroantrieben für die Medizintechnik. Um höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen, integriert Maxon moderne Reinräume in die Produktion. Mit diesen Erweiterungen und Modernisierungen ist das Unternehmen bereit um weiterwachsen zu können.

