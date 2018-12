Handlingszeit verkürzt

Der Testkopf lässt sich in der neuen Ausführung nun um 25 Prozent schneller bewegen. Diese Funktion verkürzt die Handlingszeit, so das Unternehmen. Mit dem Easy-Test-Handler ETH von IPTE lassen sich In-Circuit- oder Funktionstest- sowie Programmierprozesse inline automatisieren. Der ETH eignet sich für den Einsatz mit Einzel-Leiterplatten, Leiterplatten-Nutzen oder entsprechenden Werkstückträgern für Leiterplatten. Es können ein- oder beidseitige Kontaktierungen realisiert werden. Die Kontaktierungsadapter lassen sich einfach und schnell tauschen. Optional kann der Test-Handler mit einem Bypass-Bandsegment ausgerüstet werden, um mehrere Test-Handler parallel zu betreiben. Dies erlaubt einen kontinuierlichen Produktionsverlauf, so dass der laufende Testvorgang den Produktionsfluss nicht blockiert. Dank der Bypass-Strecke des ETH kann der Leiterplattentransport gleichzeitig während des Leiterplattentests erfolgen. Dies verkürzt die Handlingszeit. Der Bypass kann zudem zur Optimierung der Taktzeit eingesetzt werden. Der IPTE Easy-Test-Handler ETH lässt sich in ein automatisiertes SMEMA-kompatibles Testumfeld integrieren und ist tauglich für Industrie 4.0-Anwendungen. Für 19 Zoll-Test-Equipment (10 HE) ist ausreichend Platz vorhanden. Das integrierte LC-Touch-Display erlaubt den Zugriff auf alle erforderlichen Parameter für die Programmierung der Testabläufe. www.ipte.com