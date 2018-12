Kombinierer Manuel Faißt wird Handlingtech-Markenbotschafter

Außerdem wird Manuel Faißt in verschiedene Sponsorenaktivitäten des Unternehmens eingebunden. Der Automations-Profi aus Steinenbronn bei Stuttgart ist seit 1. November neuer Partner des dreifachen Junioren-Weltmeisters vom SV Baiersbronn. „Manuel Faißt ist neben unserem langjährigen Engagement beispielsweise beim SV Stuttgarter Kickers der erste Einzelsportler, den wir unterstützen“, so Jörg Hutzel, Geschäftsführer von Handlingtech. „Wir haben uns bewusst für einen Sportler aus Baden-Württemberg entschieden, der uns mit seiner sympathischen und heimatverbundenen Art überzeugt hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Der Sportler ergänzt: „Starke Partner sind für jeden Athleten eine elementare Grundlage, um seine Sportart erfolgreich auszuführen. Mit Handlingtech haben wir einen Partner gefunden, der aufgrund vieler Gemeinsamkeiten in der täglichen Herangehensweise wie Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation hervorragend zu mir passt.“ www.handlingtech.de