Programmierter Druck

Die neuen Servopressen basieren auf den bekannten elektrischen Schubstangen-Achsen aus dem Hause IAI. Sie sind mit Schubkräften zwischen 200 N und 50 kN sowie Hublängen von 100 mm bis 520 mm verfügbar . Bei einigen Modellen ist zudem die Schubzeit unbegrenzt. Die notwendige Kraftregelung für den präzisen Pressvorgang wird bei allen Modellen über eine Kraftmesszelle an der Schubstangenspitze sichergestellt, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Die dadurch mögliche hochgenaue Positioniersteuerung erlaube wiederum eine einfache Schubkrafteinstellung sowie eine Positionsüberwachung. Die Anwendungssoftware ermöglicht zwei wählbare Steuerungsarten: Geschwindigkeitsregelung oder Kraftregelung. Weiterhin kann von den vier Stopp-Bedingungen–„Position“, „Verfahrweg“, „Last“ oder „Inkremental-Last“ –eine Haltemethode ausgewählt werden. Die zur Servopresse dazugehörige SCON-Steuerung verfügt über Schnittstellen zu allen gängigen Feldbusnetzwerken, wie beispielsweise Profinet, CC-Link oder auch Ethernet/IP. Die Anwendungssoftware bietet insgesamt acht verschiedene Pressmontage-Verfahren an, die ein umfangreiches Spektrum an Pressbewegungen beinhaltet. Im Positioniermodus können die Positionen über entsprechende Positionsnummern in die Steuerung eingegeben werden und anschließend für den Achsbetrieb jede Nummer extern via Ein-/Ausgangssignal spezifiziert werden. Zudem wurde eine Vielzahl von Funktionen für die vorbeugende Instandhaltung integriert. So gibt es unter anderem ein Warnsignal bei Erkennen einer Motorüberlastung. Die Temperaturschwankungen im Motor werden permanent überwacht. Auch die neuen IAI Servopressen verfügen über hochauflösende batterielose Absolut-Encoder. Durch die hohe Wiederholgenauigkeit von +/- 0,01 mm können auch sehr präzise Positionierungen vorgenommen werden. www.iai-gmbh.de