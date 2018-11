Auch im Außenbereich sicher navigieren

Mit dem Outdoorscan3 präsentiert Sick einen Sicherheits-Laserscanner, der eigenen Angeben zufolge erstmals den verlässlichen Einsatz zertifizierter Sicherheitssensorik auch außerhalb von Fertigungshallen ermöglicht. Das eröffne ein großes Potenzial zur Prozessautomatisierung und Effizienzsteigerung intralogistischer Produktionsprozesse. Der Outdoorscan3 ermöglicht beispielsweise Fahrerlosen Transportsystemen sicher durch außenliegende Industrieumgebungen zu navigieren. Er nutzt hierfür die neu entwickelte Outdoor-SafeHDDM-Scantechnologie. Dank dieser Technologie arbeitet der Laserscanner bei einer Sonneneinstrahlung mit einer Beleuchtungsstärke bis zu 40.000 lux fehlerfrei. Zudem erkennt der intelligente Software-Algorithmus des Laserscanners Regen und Schnee und filtert diese Umwelteinflüsse problemlos aus – Regen beispielsweise bis zu einer Niederschlagsstärke von 10 Millimeter pro Stunde. Selbst bei Nebel bis zu einer meteorologischen Sichtweite von 50 Meter detektiert der Scanner dank einer speziellen Nebelfunktion alle Hindernisse gewissenhaft. Dank der Scantechnologie Outdoor-SafeHDDM arbeitet der Outdoorscan3 somit bei Wettereinflüssen wie Sonne, Regen, Schnee oder Nebel sicher und zuverlässig, so das Unternehmen. Fahrerlose Transportsysteme ermöglichen einen flexiblen und produktiven Warenfluss. Der Einsatz dieser Transportsysteme in einem gemeinsamen Arbeitsumfeld von Mensch und Maschine wird aber erst durch Sicherheits-Laserscanner möglich: Sie sichern diese Zusammenarbeit ab und garantieren Personenschutz. Mit dem Outdoorscan3 können Fahrerlose Transportsysteme in Zukunft auch Aufgaben im Außenbereich übernehmen – ganz ohne räumliche Abtrennung oder deutlich verlangsamte Geschwindigkeit, so Sick weiter. Außer zur Absicherung und Navigation Fahrerloser Transportsysteme wird der Sicherheits-Laserscanner beispielsweise schon an Fluggastbrücken eingesetzt. Das Anwendungsfeld ist breit und zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten sind denkbar, so das Unternehmen. Sick ist auf der SPS in Halle 7A, Stand 340 zu finden. www.sick.com