Flexibel auf Farbe und Größe eingestellt

Dank der laut dem Unternehmen weltweit ersten mehrfarbigen Leuchte und einer 12-Megapixel-Kamera ist nur eine einzige Smart Camera der FHV7-Serie notwendig, um präzise Sichtprüfungen bei einer stark gemischten Produktionslinie durchzuführen. Das Autofokus-Objektiv deckt einen Brennweitenbereich von 59 bis 2.000 mm ab. Der Fokusbereich variiert je nach Objektiv. Auch wenn Produkte in verschiedenen Größen produziert werden, kann der Fokusbereich leicht durch Änderung der Parameter angepasst werden. So wird kein Mechanismus zur Bewegung der Kamera benötigt, wodurch die Konstruktionsarbeit und die Komponentenkosten reduziert werden. Die mehrfarbige Leuchte biete eine schnelle Lösung für das Messen verschiedener Farben, wie Omron ausführt. Wenn das Produktdesign geändert oder ein neues Modell hinzugefügt wird, können Unternehmen einfach einen Parameter ändern, statt Leuchten auszutauschen oder neu einzustellen Es seien keine Spezialkenntnisse für die Installation und Anpassung der Kamera für verschiedene Produkte und Prüfkriterien notwendig, selbst bei einer flexiblen Produktionslinie, auf der viele verschiedene Produkte in unterschiedlichen Mengen produziert werden. Darüber hinaus steigere die herausragende Bildverarbeitung mit den schnellsten Geschwindigkeiten und die 12-Megapixel-Kamera mit einer hervorragenden Auflösung die Präzision bei den Prüfungen und die Produktionsqualität, ohne dass die Produktionsgeschwindigkeit sinke, so das Unternehmen. Die Dual-Core-CPU biete die schnellste Bildverarbeitungsgeschwindigkeit aller intelligenten Kameras – viermal schneller als die Geschwindigkeit des Vorgängers. Die Produktionszykluszeit kann auch dann beibehalten werden, wenn die Auflösung erhöht oder Prüfobjekte hinzugefügt werden. Neben diesen Funktionen gibt es einen Hochgeschwindigkeits-Bildkomprimierungsalgorithmus, der Prüfbilder mit doppelter Geschwindigkeit komprimiert, sodass alle Bilddaten auch während der Messung gespeichert werden und eine vollständige Rückverfolgbarkeit in Produktionsprozessen möglich ist, bei denen Qualitätskontrolle wichtig ist. industrial.omron.de