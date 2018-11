Maxon Motor eröffnet Innovation Center am Sarnersee

In dem am 9. November eröffneten Neubau sollen künftig die verschiedenen Abteilungen der Forschung & Entwicklung konzentriert zusammenarbeiten. Das Gebäude bietet auch Platz für die stark ausgebaute Produktion von Mikro-Antrieben für die Medizintechnik. Diese kommen unter anderem in Insulinpumpen, Medikamentendosiersystemen oder Operationsrobotern zum Einsatz. Der Neubau besteht aus zwei Untergeschossen mit Parkplätzen und technischen Anlagen, zwei Produktionsebenen und zwei Geschossen für Büros. Auf dem Flachdach wird eine Solaranlage installiert, die jährlich 180 Megawattstunden Energie liefert. Um höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen, integriert das Unternehmen moderne Reinräume in die Produktion. Das Innovation Center ist für rund 30 Millionen Franken realisiert worden und stellt einen wichtigen Teil der Wachstumsstrategie dar.„Wir stärken damit unseren Schweizer Hauptsitz, um uns global noch besser auf die einzelnen Märkte konzentrieren zu können“, sagt Eugen Elmiger, CEO von Maxon Motor. Damit verbunden ist ein globales Forschungs & Entwicklungs-Team sowie ein kontinuierlicher Ausbau der acht Produktionsstandorte, so das Unternehmen. Mit den weltweit über 2.600 Mitarbeitern solle der Schwerpunkt künftig noch stärker auf gesamtheitliche Antriebssysteme und deren Integration in verschiedenste Anwendungen gelegt werden. Am Hauptsitz sind mehr als 1.200 Mitarbeitende beschäftigt. Sie erhalten mit dem neuen Innovation Center ein fünftes Gebäude, das mit den bisherigen Bauten über Passerellen verbunden wird. www.maxonmotor.ch