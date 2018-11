Modular und sicher integrieren

Das Unternehmen setzt mit seiner Sicherheitslösung auf Standard Codesys als Programmierumgebung sowie Ethercat als Feldbus. Die neuen Kuhnke FIO Safety I/O Module ergänzen die bestehende Sicherheitssteuerung und machen „auf kostengünstige Weise viele neue Anwendungen sicher“, so das Unternehmen. Das modulare, Ethercat-basierte E/A-System Kuhnke FIO von Kendrion ermögliche die Integration sicherer als auch nicht sicherheitsrelevanter Module. Es sei damit eine praktikable Lösung für die gesamte Peripherie-Erweiterung bei geringen Kosten für Engineering und Inbetriebnahme. Als Remote I/O wird es mittels Buskoppler an die übergeordnete Steuerung angebunden. Oder aber Sicherheits-SPS und E/A-Module erweitern die Kuhnke FIO Controller als modulare SPS. Die neuen FSoE-Module stellen entweder 16 digitale Eingänge plus vier digitale Ausgänge, acht digitale Eingänge plus zwei digitale Ausgänge oder 16 digitale Eingänge zur Verfügung. Alle Ein- und Ausgänge entsprechen der Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1) und SIL 3 nach IEC 61508/62061. Die Eingänge erfassen zum Beispiel Sensoren mit potenzialfreien Kontakten und können mit den auf dem Modul vorhandenen oder externen Testpulsausgängen verknüpft werden. Die Ausgänge schalten unabhängig voneinander alle 24 V DC Verbraucher, die sicher abgeschaltet werden müssen. www.kuhnke.kendrion.com