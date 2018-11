Drehen nach Bedarf

Anbindungen von Steuergehäusen oder IPCs, die an Decken, Wänden oder auf dem Boden montiert sind, sind oft einfacher und ergonomischer zu positionieren, wenn der Anwender sie schnell nach seinem individuellen Bedarf drehen kann. Für die Realisierung dieser Herausforderung eigne sich das CS-480 B.flex als Kupplung, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Darüber hinaus ist es als wahlweise fixierter oder drehbarer Standfuß einsetzbar. Das Rundrohr ermöglicht zudem das Durchführen von Kabeln und Leitungen sowie ein Adaptieren auf das Bernstein Tragsystem CS-3000 für höhere Belastungen. Das CS-480 B.flex fügt sich als Basis-Komponente in vorhandene Tragsystemfamilien des Unternehmens ein. „Es ist so flexibel, dass wir besonders einfache Anwendungen mit ihm allein lösen können. Zugleich bietet sich die Möglichkeit, mit weiteren Bernstein Systemen wie dem CS-3000 auf dem CS-480 B.flex aufzubauen – auch, wenn die Anforderungen komplexer und anspruchsvoller sind“, erläutert Kerstin Zahn, Projekt- und Branchenmanagerin von Bernstein. Den Aspekt der Ergonomie forciert Bernstein auf der SPS IPC Drives 2018 mit weiteren neuen und bewährten Produkten für die Industrie. Das Unternehmen legt neben der einwandfreien Funktionalität seiner Lösungen bei der Entwicklung von Neuprodukten besonderes Augenmerk auf die Ergonomie nach DIN ISO 33402-2. „Unsere Tragsysteme wie etwa das CS-4000 next, das wir auch dieses Jahr auf unserem Stand zeigen, erleichtern das Bedienen und Beobachten von Maschinen und Anlagen. Denn egal ob stehen, drehen, winkeln, neigen, hängen oder in der Höhe verstellen: Bedienplätze bilden die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Sie sollten ergonomisch so angepasst sein, dass der jeweilige Anwender sie ermüdungs- und belastungsfrei bedienen kann“, so Zahn. www.bernstein.eu