Offen für alles

Auf den Einsatz in dezentralen modularen Steuerungsanwendungen in der Industrieautomatisierung und in Forschungsbereichen des Maschinenbaus ausgerichtet, kombiniert das neue PLCnext Indutriesteuerungssystem die Robustheit und Sicherheit einer klassischen SPS mit der Offenheit und Flexibilität von Smart Devices des IIoT, teilt das Unternehmen mit. Die erste erhältliche Phoenix Contact PLCnext-Industriesteuerung, die den Namen AXC F 2152 trägt, verfügt über einen Dual-Core-800-MHz-ARM-Cortex-Prozessor mit 512 Megabyte Speicher. Die Steuerung ist in einem robusten 127 mal 45 mal 75 Millimeter großen Gehäuse untergebracht. Sie enthält einen OPC UA-Server, einen Feldbusmanager, Diagnose-Logger, Trace-Controller und greift über eine direkte Verbindung automatisch auf die Cloud von Phoenix Contact, die Proficloud, zu. Die Plattform stellt eine Erweiterung der klassischen IEC 61131-konformen SPS-Programmierung dar. Sie ermöglicht es Entwicklern und Technikern unter Verwendung einer Auswahl von Hochsprachen zu programmieren. Open-Source-Software und Apps können in das System eingebunden werden. Die Echtzeit-Performance und Datenkonsistenz, die mit proprietärer, gerätespezifischer SPS-Codierung verbunden sind, werden beibehalten. Mehrere Entwickler können unabhängig voneinander mit ihren bevorzugten Entwicklungstools arbeiten, wobei ihre Beiträge nahtlos in ein einziges Projekt einfließen. Das Ergebnis ist, dass Anwendungen wesentlich schneller als zuvor entwickelt sind. PLCnext Control basiert auf einer Linux-Embedded-Architektur, die der Hersteller um Echtzeitfähigkeit erweitert hat. Da Linux auf vielen verschiedenen Hardwareplattformen läuft, sind Ausdehnungen des Rahmens und die Verwendung zukünftiger Prozessorarchitekturen unproblematisch. Die Engineering-Softwareplattform PLCnext Engineer nutzt Automationsmodule und objektorientierte Programmierung, um eine einzige optimierte Benutzeroberfläche für alle Engineering-Aufgaben zu bieten. Der konsistente Betrieb weltweit wird durch die IEC 61131-3-Konformität sichergestellt, während die Programmierung der funktionalen Sicherheit gemäß IEC 61508 zertifiziert ist. Die AXC F 2152 PLCnext-Steuerung von Phoenix Contact liefert RS jetzt in den Regionen EMEA und Asia Pacific. www.de.rs-online.com