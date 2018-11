Hochspannung von AC bis DC

Das neue Modul ermöglicht es dem Anwender, schnell und einfach vier Hochspannungskontakte ohne Werkzeug in einen platzsparenden Träger einzusetzen und so die Montagezeit auf ein Minimum zu reduzieren, wie der Hersteller weiter mitteilt. Der vierpolige Träger hat eine Breite von acht Millimetern. Der Einsatz spezieller Multilam-Kontakttechnologie in den Combitac-Hochspannungskontakten mit einem Durchmesser von 1,5 Millimetern biete eine lange Lebensdauer der Steckverbinder von 100.000 Steckzyklen sowie Vibrations- und Stoßfestigkeit der Gesamtlösung. Das neue Hochspannungsmodul CombiTac 2,5 kV eignet sich für Prüfgeräte und Hochspannungsübertragungsanwendungen in der Industrie, der Bahntechnik und der Luft- und Raumfahrt. Es ist unter anderem Materialkonform zu Schienenverkehrsstandards gemäß EN 45545-2 (HL3 R22 – R22) und besitzt eine Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61373 Kategorie 1B www.staubli.com/electrical